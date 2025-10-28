Malagò: "San Siro? Vi scongiuro fatevi un giro al Bernabeu, al Camp Nou..."
Oggi più che mai è attuale il tema del nuovo stadio che, dopo diversi anni e progetti, è finalmente diventato cosa concreta e definita. È proprio in merito a questo che si è espresso Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, con un videocollegamento all'evento organizzato da Il Giornale alla Fondazione Feltrinelli, "Milano - 100 giorni a Milano-Cortina. Il racconto dei Giochi". Queste le sue parole:
"Il mondo va assolutamente in quella direzione, ed è un dato di fatto. Milano era particolarmente certa di restare fuori dal grande giro degli stadi e dei grandi eventi, si è visto con la finale di Champions e poi con gli Europei del 2022. Al di là dei romantici e della Scala del calcio, vi scongiuro: fate un viaggio a Madrid, dove il Bernabeu non ha meno storia di San Siro, o a Barcellona con il Camp Nou. E poi Monaco di Baviera, Londra, Dublino, Glasgow, gli Stati Uniti... Il vecchio San Siro non chiuderà con la cerimonia delle Olimpiadi, perché è previsto che si giochi ancora per un po'".
