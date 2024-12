Maldini e gli auguri al Milan. Immediate le dimostrazioni di vicinanza da parte dei giocatori del Milan

vedi letture

Non poteva scegliere momento migliore Paolo Maldini per fare gli auguri al suo Milan. A poco meno di un'ora dai fischi assordanti di San Siro a squadra e società dopo lo scialbo 0 a 0 contro il Genoa, lo storico capitano rossonero ha deciso di pubblicare sui propri canali social un collage con tutte le foto più importanti della dinastia della sua famiglia, che ha fatto la storia e le fortuna di questo club.

In didascalia Maldini ha utilizzato parole forte che rimbombano ancora di più in un periodo così critico per la proprietà e per Gerry Cardinale: "Tanti auguri Milan per i tuoi 125 anni! Nessuno potrà mai scalfire il tuo legame con la famiglia Maldini, la storia è memoria". Ad appesantire ancora di più la situazione, se così vorremmo dire, i commenti sotto al post degli attuali giocatori del Milan, come Leao, Theo Hernandez e Tomori, fra gli altri, che per la prima volta dal suo licenziamento di sono pubblicamente schierati dalla parte di Maldini.