Maldini verso il Verona. L'Hellas negli ultimi tempi ha puntato molto sui giovani

Come riportato nei giorni scorsi, Daniel Maldini potrebbe essere molto vicino a vestire la maglia dell'Hellas Verona in prestito nella prossima stagione. Il giovane attaccante rossonero andrebbe a trovare spazio e minuti che al Milan difficilmente è riuscito a ritagliarsi. Come sottolinea quest'oggi la Gazzetta dello Sport, gli scaligeri negli ultimi anni hanno spesso puntato su giovani calciatori di talento per lanciarli nel calcio che conta: Zaccagni, Kumbulla, Amrabat, Lovato, Silvestri, Rrahmani sono solo alcuni dei nomi. Il Milan si augura che questo possa avvenire anche per Daniel.