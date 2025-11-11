Malesani: "Milan e Juventus da Scudetto: entrambe abbiano giocatori validi"

vedi letture

Il tecnico Alberto Malesani è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine della XVI edizione del Premio Sportivo Nazionale “La Clessidra”, tenutosi presso il Teatro Comunale dei Ricomposti di Anghiari. Alcune sue dichiarazioni.

Milan e Juventus sono da Scudetto? Allegri ha portato mentalità, la Juve ha preso Spalletti che può essere un valore aggiunto.

"Sicuramente sono da Scudetto, poi la differenza la fanno tanti fattori. Nel calcio serve trovare stabilità, fra società ed allenatore, poi fra allenatore e giocatori. In campo un sistema di gioco adatto alla rosa per farli esprimere i giocatori. E poi servono giocatori validi e credo che entrambe li abbiano"

Sulla crisi del talento italiano: ai giovani non viene data fiducia o serve rivedere tutto?

"Un po' l'una, un po' l'altra. Sicuramente c'è carenza di talenti. Il fatto di aprire gli orizzonti con la globalizzazione ha rovinato anche questo aspetto. Le attenzioni ora ci sono a 360 gradi, si va a cercare il giocatore che costa meno in altri Paesi. Un po' ha limitato anche i giocatori italiani. C'è frenesia del risultato: in Italia lanciare i giovani è diventato un problema, altre Nazioni, come la Spagna, hanno più coraggio"