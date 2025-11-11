MN - Sala (DAZN): "Gimenez? Problema di testa, è bloccato mentalmente"

Il collega Federico Sala di DAZN è intervenuto in esclusiva ai microfoni del canale YouTube di MilanNews.it per parlare del Milan dopo un inizio di stagione che vede la formazione di Massimiliano Allegri essere momentaneamente al secondo posto in classifica. Ecco le sue parole sull'attacco del Diavolo:

Cosa serve a Gimenez per riprendersi?

"Penso sia un problema di testa, perché l'impatto sul nostro campionato lo ha avuto. Da diversi mesi ti dà la sensazione di essere un giocatore bloccato mentalmente, di essere un giocatore che non riesce a trovare il gol. Il problema alla caviglia l'ha un po' minato di certezze e della sua continuità nella settimana. Come tutti gli attaccanti deve fare gol, e secondo me nel momento in cui comincerà a segnare con un po' più di continuità cambierà completamente il suo percorso".

Secondo te Nkunku e Leao possono fare le prime punte?

"Il tema qua è sempre di necessità. Il Milan adesso ha la necessità di farli giocare in quel ruolo. Leao lo può fare, ma io penso che in quel ruolo venga depotenziato delle sue qualità. Metterlo come prima punta, non ha caratteristiche e predisposizione per giocare lì, poi per necessità lo fa. Così come Nkunku, non ha quelle caratteristiche lì. In una stagione dove hai solo il campionato resisti e dai spazio ai giocatori e riesci a dargli continuità, con i due impegni diventa complicato".

