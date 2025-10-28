Malissimo il Milan, un dato: solo il 39% del possesso palla

Oggi alle 21:48
di Francesco Finulli

Malissimo il Milan nel primo tempo di Bergamo. All'intervallo il risultato tra Atalanta e rossoneri è fermo sull'1-1: il Diavolo avanti dopo 4 minuti con Ricci e i nerazzurri che rientrato poco dopo la mezz'ora con Lookman dopo aver messo le tende nella metà campo di Allegri. La formazione milanista non è stata in grado di sfruttare le sue qualità in ripartenza e ha commesso tantissimi errori in fase di uscita con e senza palla. A dimostrazione delle difficoltà riscontrate, c'è un dato da sottolineare: solamente il 39% di possesso palla per il Milan.

ATALANTA-MILAN 1-1
Marcatori: 4' Ricci (M), 35' Lookman (A)

LE FORMAZIONI

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon (20' Brescianini), Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Djimsiti, Kolasinac, Obric, Zalewski, Maldini, Krstovic. All. Ivan Juric.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1

Ammoniti: 9' Gimenez (M)