Malumore Lazio prima del Milan: c'è rassegnazione per gli arbitraggi spesso contrari

vedi letture

Sono giorni importanti a Formello, dove la Lazio è al lavoro per preparare lo scontro diretto per l’Europa di domenica sera contro il Milan. Il ko di ieri contro il Bologna obbliga i rossoneri alla vittoria, per la squadra di Conceicao sarà l’ultima chiamata per provare a rimanere agganciati al treno Champions. Per la Lazio la trasferta di San Siro non sarà un’ultima spiaggia, ma un’occasione per mettere definitivamente ko una rivale e provare a spingere una Juve tramortita dalle pesanti eliminazioni in Champions e Coppa Italia. Baroni prepara la sfida con tre grandi dubbi, il primo è legato al grande ex Romagnoli. Il centrale biancoceleste, in passato anche capitano del Milan scudettato, è alle prese con un fastidio muscolare che gli ha impedito di allenarsi ieri. Se questo affaticamento non sarà smaltito nelle prossime 24 ore, al fianco di Gila ci sarà Gigot davanti a chi? Eccolo il secondo dubbio, chi sarà il portiere titolare? Mandas ha risposto presente col Venezia e non ha colpe nei due gol subiti con l’Inter. Provedel è il titolare e non farlo giocare neanche domenica segnerebbe definitivamente un ribaltone nelle gerarchie.

Lazio, i dubbi sul centravanti e i malumori di Formello

L’ultimo dubbio riguarda il centravanti. La sensazione è che si vada avanti con il 4-2-3-1, senza dunque cambi di modulo, ma chi sarà il riferimento offensivo al posto di Castellanos? Al momento il favorito è Tchaouna, uscito frastornato da un’ora evanescente in Coppa Italia contro l’Inter. La difesa del Milan lascia sicuramente più spazi e l’ex Salernitana dovrà sfruttarli. Noslin parte dietro, così come l’opzione Pedro con lo spostamento in avanti di Dia. A Formello non si prepara solo la sfida con il Milan, ma si analizza anche quanto successo con l’Inter e le questioni arbitrali. La spiegazione fornita dall’AIA al mancato intervento del VAR sul gol di Arnautovic certifica la strategia adottata da Formello. È inutile lamentarsi, si trova sempre una giustificazione a tutto. Una rassegnazione che fa ben capire quanto la fiducia verso la classe arbitrale in quel di Formello sia ai minimi storici.