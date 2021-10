Manicone su Adli: “Ha grande personalità, ama farsi dare il pallone"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, il vice allenatore del Bordeaux Manicone ha parlato delle caratteristiche di Adli. Queste le sue parole: “Ha grande personalità, ama farsi dare il pallone e per questo si abbassa piatto per riceverlo. Vuole sempre entrare nel vivo delle partite. Per noi è un elemento molto importante della squadra. In più è giovane e sensibile: un piacere parlargli e fornirgli consigli preziosi”.