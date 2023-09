Maran: "La prestazione contro il Newcastle c’è stata. Bisogna ripeterla anche in campionato"

"La prestazione contro il Newcastle c’è stata. Bisogna ripeterla anche in campionato. Il Milan nel derby fino al 2-1 era in partita, poi il match ha avuto un epilogo eclatante”. Così a TuttoMercatoWeb Rolando Maran. “Inter da battere? È sempre stata una squadra tosta, importante. Ma quest’anno ha trovato la giusta quadratura. Si, è la squadra favorita. La Juve senza coppe? Non si capisce mai se sia un vantaggio o meno. Dovrà essere bravo Allegri affinché la rifondazione possa dare i suoi frutti”.