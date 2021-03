Marani: "Col Milan bisogna avere equilibrio, deve blindare uno dei primi quattro posti"

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso sul momento del Milan dopo il pari con l'Udinese: "Secondo me è fisiologico che delle squadre abbiano momenti di apice e di caduta. Non mi ha stupito la prova di Roma, ero convinto avrebbero fatto bene. Ci sta anche la prestazione di ieri, Pioli ha detto una cosa giusta, bisogna avere equilibrio nei giudizi. Il Milan deve blindare uno dei primi quattro posti, è questo l'obiettivo. La Roma è a -6 ma sono 7 per via dello scontro diretto. L'eccessivo carico, l'eccessiva aspettativa non sia servita e non abbia fatto bene al Milan. I rossoneri avevano il peso di giocare alla pari con l'Inter".