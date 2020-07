Marani: "Da questa vicenda Gazidis ne esce indebolito. Ora serve chiarezza"

Intervenuto a Sky Sport, Matteo Marani ha commentato il rinnovo di Stefano Pioli: "Credo che nessuno avrebbe potuto immaginare questo. Da quello che sappiamo è da lunedì che Stefano Pioli stava trattando con il Milan. Ha fatto 23 punti su 27, è primo nella fase post lockdown e se l'è guadagnata sul campo. Pioli ha avuto un'intelligenza speciale nel sapere accompagnare e assecondare la sfida iniziata a gennaio con Ibrahimovic, e assieme allo svedese ha fatto felice tutta la squadra. Da questa vicenda Gazidis ne esce indebolito, non possiamo girarci attorno. E' chiaro che il Milan è stato per sei mesi su un progetto che poi non è andato avanti e si è bloccato, e quindi sono stati sei mesi persi. Boban, in questa causa, quasi certamente vincerà. E' giunto il momento che al Milan ci sia chiarezza e che torni ad essere il Milan. Il Milan è stato grande quando è riuscito ad essere una grande società, quando è riuscito a dare un indirizzo, quando c'è stata una coesione e penso che non ci possano essere due Milan all'interno del Milan. Da questo punto di vista mi auguro che Pioli sia una scelta condivisa da tutti, e credo che il Milan nei prossimi giorni debba sciogliere alcuni punti interrogativi: chi dovrà esserci accanto a Pioli, quali dovranno essere i giocatori, quali sono i piani, quali sono le capacità finanziarie e soprattutto, ci saranno Maldini e Massara al Milan?"