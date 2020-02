Marani: "Ibrahimovic ha svoltato il Milan. Era difficile fare un affare migliore"

Intervenuto a Sky Sport, Matteo Marani ha scelto il regista rossonero nel derby: "Ibrahimovic non è solo un calciatore, sarebbe un po riduttivo dirlo. A me è capitato poche volte vedere un giocatore arrivare e avere un impatto così grosso nella squadra. Non parlo dal punto di vista tecnico, ma complessivamente. Non ricordo giocatori che hanno cambiato così una squadra, soprattutto a 38 anni. Penso che fosse difficile fare un affare migliorare, perchè il Milan non può fare un grande mercato e gli paghi solo l'ingaggio"