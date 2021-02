Marani: "Il Milan sta facendo qualcosa di unico ma contro lo United servirà una prova d'orgoglio"

Matteo Marani, è intervenuto su Sky per commentare il momento del Milan in vista della doppia sfida di Europa League contro il Manchester United. Marani ha detto: “Il Milan sta facendo qualcosa di superlativo, inatteso e inaspettato. Lo sta facendo perché sono stati bravi a mantenere un gruppo compatto, la squadra ha dei giocatori forti. Il colpo d’orgoglio potrebbe portare il Milan a fare una grande prova contro lo United, la storia conta. Ibrahimovic? Ibrahimovic è unico perché ha la capacità di leadership che altri non hanno. Ha fatto fare un salto in avanti a livello psicologico a tutto il Milan”.