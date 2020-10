Marcatori stagionali in Europa League: Calhanoglu domina, seguono in sei

Con quattro reti segnate nelle sfide contro Shamrock, Bodo/Glimt e Rio Ave, Hakan Calhanoglu è il calciatore rossonero ad aver segnato di più in Europa League. Il calciatore turco è sempre andato a segno nelle sfide europee in cui è stato impiegato, considerando l'indisponibilità in Celtic-Milan. Decisamente corposo il numero dei calciatori rossoneri ad una rete, ben sei.

Di seguito la classifica dei marcatori in Europa League:

4 gol: Calhanoglu (Shamrock Rovers, Bodo/Glimt (2), Rio Ave)

1 gol: Colombo (Bodo/Glimt) Diaz (Celtic Glasgow), Hauge (Celtic Glasgow), Krunic (Celtic Glasgow), Ibrahimovic (Shamrock Rovers), Saelemaekers (Rio Ave).