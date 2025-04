Marchegiani: "Al Milan non hanno equilibratori: giocatori forti ma non tattici"

Nel corso del Club, in onda come ogni domenica sera su Sky Sport 24, si è parlato chiaramente anche della situazione del Milan, alla luce del pareggio interno di sabato contro la Fiorentina che ha di fatto tagliato fuori i rossoneri dalla corsa per la Champions League e che ha complicato tantissimo la strada anche per un posto europeo in generale. Al tavolo degli opinionisti è intervenuto anche l'ex calciatore Luca Marchegiani che ha parlato della squadra rossonera.

Le parole di Luca Marchegiani sui problemi in campo del Milan: "L’equilibrio è un termine astratto. Le hanno provate tutte, il problema è - ma è una mia convinzione - che il Milan è una squadra di giocatori forti ma che non sono giocatori tattici. Grandi individualità? Sì, ma non è quello: è che al Milan non hanno equilibratori".