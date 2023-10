Marchegiani: "Genesi della scelta di Adli è una necessità. Ruolo? Non so se sia il più adatto a lui"

Luca Marchegiani, nel corso del Club di Sky Sport, ha parlato di Yacine Adli che ha trovato la prima titolarità a San Siro contro la Lazio. Le dichiarazioni dell'ex portiere: "La genesi della scelta di Adli è di necessità: serviva una riserva di Krunic perché il Milan ce l'ha per tutti gli altri ruoli. Pioli ha detto che si è applicato tantissimo e ha lavorato tanto e gli è piaciuto. Come movenze, però, non so se mi sembra essere la posizione più adatta a lui."