Marchegiani: "Leao protagonista, ma non ha giocato una partita di grande livello"

Luca Marchegiani ha commentato la prestazione dei rossoneri in Milan-Fiorentina 2-1. Queste le sue parole a Sky Sport:

“Partita bruttissima secondo me. Poi alla fine sono successe delle cose, poi solo gol così da una partita come questa. C’è stato poco sotto l’aspetto della costruzione del gioco e della qualità tecnica. Leao è giustamente il protagonista di questa gara ma non ha giocato una partita di grande livello. Allegri non ha risposte da questa gara se non la continuità e che il Milan è squadra, riesce a tirare fuori l’episodio giusto nelle difficoltà. Leao non ha la partecipazione al gioco da prima punta, nel ruolo che è stato di Pulisic nelle scorse partite può fare bene”.

MILAN-FIORENTINA, LE PAROLE DI MISTER ALLEGRI

"Posso solamente dire - ha dichiarato mister Massimiliano Allegri a Dazn - che la squadra ha fatto una buona partita. Fino al gol non avevamo concesso neanche un tiro in porta e abbiamo preso un gol che potevamo evitare: abbiamo avuto due occasioni nel primo con Tomori e Pavlovic, oltre un cross di Athekame. Dopo il gol subito c'è stata una bella reazione: non era semplice e siamo contenti di questo. Leao? Quando aveva Gimenez nel secondo tempo era sicuramente più libero di andare ma ci si può anche abituare a giocare senza centravanti perché questa sera Fofana, soprattutto nel secondo tempo, ha iniziato a fare inserimenti da mezzala ed è un vantaggio molto importante. Non lanciamo nessun messaggio al campionato, dobbiamo goderci questa vittoria. Mancano tanti punti per il nostro obiettivo e da domani dobbiamo recuperare più energie possibili: venerdì siamo qui di nuovo e speriamo di recuperare forse Loftus e Nkunku. Se saremo questi giocheremo lo stesso nel migliore dei modi. Dobbiamo giocare con questo entusiasmo ma senza esaltarci perché il cammino è ancora lungo".