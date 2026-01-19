Marchegiani: "Non è la prima volta che vedo un atteggiamento diverso del Milan nella ripresa: è una strategia"
Luca Marchegiani, ex portiere di Serie A e opinionista, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 nel corso del Club per parlare della vittoria del Milan in casa contro il Lecce, grazie al gol di Niclas Fullkrug. Il suo pensiero sull'approccio tattico rossonero: "Al di là del fatto che tu hai i cambi migliori del Lecce, hai una squadra più fisica, è proprio il modo di affrontare la partita. Non è la prima volta che vedo il Milan avere un atteggiamento diverso nel secondo tempo, un piano tattico differente: io penso che sia una strategia".
Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A.
MILAN-LECCE 1-0
Marcatori: 76’ Fullkrug
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 80’ Athekame), Ricci (dal 73’ Loftus-Cheek), Jashari (dal 87’ Modric), Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 73’ Fullkrug), Leão (dal 87’ Nkunku). A disp.: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana. All. Allegri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (dal 85’ N'Dri); Gandelman, Ramadani (dal 85’ Maleh), Coulibaly; Sottil (dal 54’ Banda), Stulic (dal 68’ Morente), Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Marchwinski, Ngom, Sala. All. Di Francesco.
Arbitro: Zufferli di Udine.
Ammoniti: 21’ De Winter, 84’ Ramadani.
Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.
