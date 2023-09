Marchegiani: "Se Adli è stato provato come alternativa di Krunic, quando non c'è Krunic deve giocar lui"

Luca Marchegiani, opinionista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Se Adli è stato provato come alternativa di Krunic, quando non c'è Krunic deve giocar lui, anche se ha più difficoltà... Vedendo Musah lui ha più gamba, forse in questo momento sta meglio".