Marchegiani su Maldini: "Quando le bandiere entrano in società sono viste come figure ingombranti. Non continuare con lui al Milan? Ecco cosa ne penso"

Luca Marchegiani è intervenuto ieri sera a Sky Calcio Club a proposito della vicenda Maldini-Milan. L'ex dirigente e storico capitano rossonero ha rilasciato nei giorni scorsi un'intervista a Repubblica in cui fornisce la sua versione dei fatti in merito alla separazione e al termine dei rapporti lavorativi con il Milan targato Cardinale e Furlani. Ecco l'opinione di Marchegiani sulle bandiere che entrano in società:

"Il problema è che le bandiere in società sono viste come figure ingombranti. Il grande giocatore che quando parla pesa, non solo ha appeal verso la gente, ma ha il coraggio di dire le cose. Maldini ha sempre detto le cose come stanno, per me è stata l'ingiustizia più grossa che si potesse fare non continuare con lui, però capisco anche che una proprietà voglia avere un riscontro diverso. Uno come Maldini è difficile portarlo dalla parte tua se non c'è. Lui è indipendente, come è giusto che sia".