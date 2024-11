Marchetti: "Il bello della vittoria spagnola è che non è stata la vittoria del Milan di Leao, ma del Milan CON Leao"

Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale su TMW sul momento del Milan: "Di sicuro coraggio, concentrazione e sfrontatezza sono tutte caratteristiche che ha avuto il Milan che a Madrid è andato a prendersi la vittoria. Quasi insperata, visto quello che era successo nelle ultime gare dei rossoneri. Quasi scontata, una volta vista la partita. Il Milan giocando in maniera molto semplice e tremendamente efficace ha messo a nudo tutte le difficoltà del Real Madrid e ci ha affondato dentro la partita. Si è parlato tanto, tantissimo, di Leao in questo periodo. A Madrid Leao lo abbiamo visto e ha saputo fare la differenza. Ma il bello della vittoria spagnola è che non è stata la vittoria del Milan di Leao, ma del Milan CON Leao.

Questo è certamente il mattoncino più bello che ha messo Fonseca. In un momento non semplice ha messo sempre davanti la squadra al singolo e oggi si va a raccogliere una grandissima prestazione. Una buonissima partita non può far pensare di aver risolto tutte le problematiche rossonere, così come una brutta partita non certifica una crisi. Ma da Madrid arriva un segnale: il lavoro di Fonseca è recepito. I semi che ha piantato stanno cominciando a far vedere i propri frutti. Quanto rigogliosi saranno, quanto succosi, non dipenderà soltanto da Fonseca. Deve funzionare tutto, intorno all’allenatore. Squadra in primis. Ma abbiamo visto quali sono le potenzialità e soprattutto l’hanno capito i giocatori.