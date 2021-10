Marchetti: "Il turno delle rivincite (e delle delusioni): il Milan mette pressione a tutti"

Questo turno infrasettimanale, in attesa del Napoli, sembra quasi un turno di compensazione. Nel segno del riscatto per chi non era riuscito a vincere appena tre giorni prima, sotto forma di “punizione” per chi magari sentiva di avere la pancia un po’ piena.

Da questo indirizzo però si “toglie” il Milan che continua a fare risultato, anche se è evidente che è un po’ più stanco di qualche settimana fa e che ora va a trovare le energie in luoghi dove sembrava non ce ne fossero più. La vittoria con il Torino mette pressione a tutta la SerieA: al Napoli, costretto a vincere se vuole mantenere la testa della classifica, a tutte le inseguitrici altrimenti il divario diventa siderale. Proprio questa combinazione ha messo nei guai la Juve.