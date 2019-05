Marchetti: "Milan, Champions vitale per i progetti di sviluppo del Milan"

Dalle pagine di Tuttomercatoweb.com, Luca Marchetti ha parlato del futuro dell club rossonero: "Il Milan vive una situazione molto delicata. Anche qui - forse in maniera superiore rispetto ad altre piazze - la qualificazione in Champions è vitale per i progetti di sviluppo del club (e di Elliot). Gattuso sta cercando di riprendersi la quarta posizione: bisognerà aspettare la fine della stagione per capire quale sarà il futuro di Rino. Bisognerebbe avere il tempo di considerare tutta la stagione del Milan (e non solo per l'allenatore, qualora poi non dovesse arrivare la Champions) e non bastano poche righe per poter essere completi. In estrema sintesi abbiamo la sensazione che potrebbe anche non bastare la qualificazione per vedere confermato questo gruppo di lavoro. E il fatto che Di Francesco sia libero (e che abbia già avuto modo di confrontarsi in club importante come la Roma) è sicuramente un vantaggio".