Marelli: "A termini di regolamento la rete non andava convalidata"

vedi letture

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha analizzato così il controverso episodio che ha dato il gol della vittoria al Parma. Le sue dichiarazioni:

“Più complesso il blocco di Valenti che a me pare molto volontario. Potrebbe essere anche uno schema, per carità. A me interessa il regolamento: cosa ci dice il regolamento? Sempre la regola 12, quella su falli e scorrettezze. In particolare a pagina 91 ci dice cos’è l’ostacolare l’avversario. Il primo capoverso ci dice “ostacolare la progressione di un avversario significa spostarsi sulla traiettoria di un avversario per ostruirlo, bloccarlo, farlo rallentare o costringere a cambiare di direzione quando il pallone non è a distanza di gioco di nessuno dei due calciatori”. È esattamente questo il punto. Il blocco di Valenti arriva quando viene battuto il calcio d’angolo. Ci sono anche dei micro movimenti di Valenti che sembra voler ostacolare Maignan. Per tanto a termini di regolamento questa rete non andava convalidata. Detto ciò, se volessimo considerare dubbia l’infrazione di Valenti in ogni caso non siamo di fronte ad un episodio da OFR. Siamo di fronte ad un chiaro ed evidente errore? No. Un contatto c’è stato, un blocco. Piccinini l’aveva valutato in campo: l’OFR a mio parere è fuori luogo. E bisogna considerare che Piccinini è stato tantissimo davanti al monitor, era molto in dubbio: è esattamente questo il punto. Essendo un dubbio non è da On Field Review”.