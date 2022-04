Marelli: "Aia? 95% di decisioni giuste ma il rigore negato a Belotti è grave"

MilanNews.it

L'ex arbitro e attuale opinionista di Dazn Luca Marelli è intervenuto con un'intervista al Corriere dello Sport, pubblicata questa mattina. Marelli ha detto la sua per quanto riguarda il Var e come sta impattando su questa stagione: "I dati dell'Aia dicono che le decisioni corrette sono intorno al 95%. In questa stagione gli errori certi sono 13, su un centinaio di decisioni cambiate. Si considera ancora il Var come una moviola in campo, ma non lo è. Ovvio che il rigore negato a Belotti contro l'Inter resta uno sbaglio grave".