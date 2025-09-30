Marelli: “Tomori-McTominay non era rigore: contatto troppo lieve”

Intervento ai microfoni di Radio CRC, Luca Marelli, ex arbitro e analista arbitrale di DAZN, ha analizzato il contatto tanto discusso tra Tomori e McTominay avvenuto al 38' del primo tempo.

"Episodio complicato, ma il tocco è troppo lieve. Quindi la soluzione è semplice: è corretta la mancata assegnazione del calcio di rigore. Vi avverto, però, che se Chiffi lo avesse fischiato ce lo saremmo tenuti come spettatori e non lo avrei considerato come errore poiché il VAR non poteva intervenire in questo caso visto che l’intensità del contatto non può portare a on-field review"

In risposta alle polemiche: "Il tifoso non è obiettivo per sua natura e indole. Lo capisco e non li condanno per questo. Ci sono, però, dei regolamenti che devono essere considerati e bisogna capire la regola di base. A volte bisognerebbe vedere cosa succederebbe a parti invertite, i tifosi del Napoli si sarebbero fatti esplodere, ma è normale che i tifosi ragionano in base al proprio tifo. Chiffi ha arbitrato molto bene, mi è piaciuto molto. Molti partono con dei giudizi precostituiti e a me questa cosa da fastidio. Quando mercoledì verrà assegnato l’arbitro per Juventus-Milan cominceranno altre polemiche".

Sui 7 minuti di recupero: "Forse, poteva starci qualche minuto in più. Durante le partite io interagisco molto con il coordinamento e mi aspettavo che gli arbitri dessero 8 minuti di recupero".