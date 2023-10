Marianella: "Buon impatto di Loftus-Cheek: la maglia del Milan lo aiuterà"

Massimo Marianella, noto telecronista, ha parlato negli studi di Sky Sport 24 e ha espresso il suo parere su Ruben Loftus-Cheek, nuovo volto rossonero e tra i più positivi in questo avvio di stagione. Le parole del giornalista: "Loftus-Cheek ha avuto un buon impatto con la Serie A, giocatore polivalente. Se non avesse avuto tanti infortuni avrebbe fatto un percorso ancora più importante ma è ancora in tempo per farlo e la maglia del Milan lo aiuterà".