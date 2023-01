Marianella: "Contro il Tottenham il Milan può giocarsela se recupera giocatori. Contro l'Inter può essere un'opportunità"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il noto telecronista Massimo Marianella, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dei due prossimi big match del Milan, contro Inter in Serie A e contro il Tottenham di Conte in Champions League: "Anche contro il Tottenham è dura. Sono due squadre più o meno simili, il Milan e il Tottenham. La chiave è capire come arriveranno con le assenze, se recupereranno tutti i giocatori. A parità di roster forse il Tottenham gli puoi dare il 51 o il 52%, ma sono lì, il Milan se la giocherà se arriverà al pieno delle forze, con tutti i giocatori a disposizione. Invece il derby può essere una grande opportunità, la storia ci insegna che la squadra che sta meno bene entra più arrabbiata in un derby, a qualsiasi latitudine del mondo, e quindi può essere un rischio, perché l’Inter sta giocando bene ed è una squadra molto forte e perché ha vinto la Supercoppa. Sono però quelle partite che possono diventare il problema maggiore ma anche la chance migliore possibile per cambiare con uno schiocco di dita la stagione”.