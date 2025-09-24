Marianella: "In questo momento vedere il Milan giocare a calcio è piacevole"
Massimo Marianella, nello studio di Sky Sport 24, ha parlato per commentare la vittoria del Milan in Coppa Italia Frecciarossa con il Lecce per 3-0. Queste le sue parole: "Questo Milan non solo è una squadra molto forte ma ci si aspetta dalle squadre di Allegri che siano vincenti ma non sempre belle. Credo che questo Milan sia un'eccezione: vedere giocare a calcio il Milan in questo momento è piacevole. Allegri sta facendo un lavoro straordinario, anche per l’unione del gruppo e di giocatori che sono molto presi da questa maglia rossonera. Oggi il fatto che si sono sbloccati Nkunku e Gimenez è una liberazione in più: adesso hai due giocatori che quel problemino se lo sono levato. È una squadra bella".
Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia.
MILAN-LECCE
Marcatori: 21’ Santi Gimenez, 51’ Nkunku, 64’ Pulisic.
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic (dal 79’ Odogu); Saelemaekers (dal 61’ Athekame), Loftus-Cheek, Ricci (dal 46’ Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez (dal 68’ Balentien), Nkunku (dal 61’ Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Estupinan; Modric. All. Marco Landucci.
LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Kaba (dal 46’ Gorter); Berisha (dal 80’ Coulibaly), Helgason (dal 46’ Pierotti); N'Dri (dal 22’ Gaspar), Camarda, Morente (dal 57’ Gallo). A disp.: Falcone, Samooja, Kouassi, Kovač, Ramadani, Sala, Štulić. All. Di Francesco.
Arbitro: Tremolada di Monza.
Ammoniti: 35’ Ricci, 43’ Ndaba, 70’ Pavlovic.
Espulsi: 18’ Siebert.
Recupero: 2’ 1T, 2’ 2T.
