Marino: "De Bruyne? È impetuoso il confronto con Modric"

L'ex direttore generale del Napoli Pier Paolo Marino è stato intercettato dai microfoni di TeleVomero, soffermandosi sul momento del Napoli e del confronto tra Kevin De Bruyne e Luka Modric:

"De Bruyne c’è o è il ricordo di quello che era? Finora non ha determinato su una punizione o un calcio di rigore e - riportano i colleghi di TuttoNapoli.net - De Bruyne ora è un problema per Conte. Se sbaglia cose semplici poi vedi che è stato impietoso il raffronto con Modric che a 40 anni ha fatto quello che De Bruyne non ha fatto finora a Napoli. Il Napoli ha cambiato un centrocampo che funzionava benissimo per De Bruyne e al momento non funziona".