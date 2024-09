Marinozzi: "Al momento c'è un gap ampio fra Milan e Liverpool"

vedi letture

In occasione dell'evento organizzato da Sky Sport per il lancio della nuova super Champions League, il telecronista Andrea Marinozzi è intervenuto nel corso nell'edizione serale di Campo Aperto facendo un pronostico percorso europeo del Milan e non solo. Queste le sue dichiarazioni:

"Giancarlo (Marocchi ndr) ha detto una cosa interessante, che secondo lui le stelle del Milan brilleranno in Champions come nelle passate stagioni. L'avversario è subito complicato. È un Liverpool che non mi aspettavo a quello Liverpool sin da subito. Slot ha avuto non tantissimo tempo per lavorare e prendeva il posto di Jurgen Klopp. È difficile cambiare così tanto filosofia in pochissimo tempo e ci è riuscito. È un calcio un po' più ragionato rispetto a quello del campione tedesco, grandissimo allenatore, ma è risucito comunque a lasciare dentro delle idee che hanno portato al successo il Liverpool nelle passate stagioni: verticalità, velocità, non ha mai subito gol in queste prime tre giornate. Salah sembrava finito invece ocntinua a livelli altissimi. Quindi al momento c'è un gap ampio fra le due squadre, ampio fra Milan e Liverpool, perché Fonseca non è riuscito a farlo. I limit e i problemi che il Milan aveva lo scorso anno li stiamo rivedendo adesso. Quindi sarà difficilissima questa prima partita per il Milan, però anche io ho una piccola speranza di vivere con una partita di poco controllo, come successo lo scorso anno contro il PSG, con le caratteristiche del Milan esaltate, il campo, Theo, Leao, possanno diminuire questo gap che al momento sulla carta sembra ampio".