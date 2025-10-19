Marinozzi non ha dubbi: "Milan di Pioli o di Allegri? Nel 2022 i rossoneri avevano più opzioni.."

E' il giorno del matchday! Il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo dopo una sosta per le nazionali molto complicata dal punto di vista degli infortuni. Out Rabiot, Pulisic e Nkunku, Loftus-Cheek ed Estupinan, i rossoneri dovranno fare di necessità di virtù contro un avversario, la Fiorentina di Pioli in disperato bisogno di punti salvezza. Intervenuto così a DAZN, il giornalista Andrea Marinozzi commenta il momento dei rossoneri e il ritorno di Pioli a San Siro:

"Se dovessi scegliere tra prendermi il Milan che vinse lo scudetto nel 2022 con Stefano Pioli, oppure questo allenato da Allegri io prenderei quello di Pioli. Era una squadra che aveva più alternative anche dalla panchina, mi piace più quella versione lì anche se devo ammettere che ora i rossoneri hanno alzato più il livello".

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA

Data: domenica 19 ottobre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Mondin – Bahri

IV Uomo: Arena

VAR: Abisso

AVAR: Di Paolo