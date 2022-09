Marko Lazetic sale a 5 gol in 12 presenze con l'under 19 della Serbia

MilanNews.it

Con il gol segnato nel pomeriggio di ieri nell'amichevole contro la Finlandia under 19, il calciatore del Milan Marko Lazetic è arrivato a quota 5 gol in 12 partite con la maglia della nazionale serba di categoria. L'amichevole di ieri è stata vinta in rimonta per 3-1 proprio dalla formazione balcanica che Lazetic, per la prima volta, ha rappresentato con la fascia di capitano al braccio.