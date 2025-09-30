Marotta: "Avere stadio per Milan e Inter è prioritario: agiamo nell'interesse della collettività"
Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 prima della gara di Champions League contro lo Slavia Praga e ha commentato la notizia dell'approvazione della delibera sull'acquisto di Milan e Inter di San Siro.
Come avete vissuto questo momento storico riguardo a San Siro e quali saranno i prossimi passi?
"Decisione molto tribolata, ma siamo soddisfatti di quello che è stato deciso. Lo dico da presidente dell'Inter e cittadino di Milano. Inizia ora un percorso difficile, ma che porterà sicuramente a grandi soddisfazioni. Avere uno stadio per Milan e Inter rappresentava l'obiettivo prioritario".
Che messaggio manda a chi non è d'accordo con voi sul futuro?
"Vorrei tranquillizzarli, Milan e Inter agiscono nell'interesse della collettività. Uno stadio rappresenta un bene per la città, l'obiettivo è operare nell'interesse della collettività milanese".
