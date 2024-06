Marotta rilancia: "La Serie A andrebbe ridotta a 18 squadre"

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Rai Radio Anch'io e ha parlato del club nerazzurro ma anche di calcio italiano in generale. Così ha parlato il dirigente interista: "Mondiale per Club? Rappresenta però a mio giudizio un ulteriore sovraffollamento del calendario, che è un problema già da diverse stagioni. L’anno prossimo ci saranno anche più gare di coppa internazionale con la nuova Champions. Per vincere la coppa, c’è la possibilità di giocare 13 o 15 partite. Il mondiale a 32 squadre rappresenta un ulteriore motivo di valutazione. Il calendario si comprime sempre di più. Andrebbe rivisto alla luce di tutte le competizioni. A mio giudizio, la Serie A andrebbe ridotta a 18 squadre”.

Poi Marotta ha continuato sui calendari fitti di impegni: "Troppe partite e troppi impegni? Da una parte rappresenta una vetrina e un orgoglio per un club come il nostro, dall’altra si deve anche tutelare il lavoro dei nostri ragazzi. I carichi di lavoro attuali non sono più sostenibili e il rischio di infortuni è altissimo. Questo rischia di pregiudicare anche lo spettacolo. Oltre al fatto che così il calcio potrebbe perdere di spettacolarità. Nella stagione 2022-23, quando siamo arrivati in finale di Coppa Italia e Champions, Barella ha giocato 52 partite tra agosto 2022 e giugno 2023. Il rischio infortuni è veramente notevole”.