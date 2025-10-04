Marroccu ed il ritorno di Allegri allo Stadium: "Sarà molto emozionato. Lui un pragmatico, ma un po' gli tremeranno le gambe"

Francesco Marroccu, ex direttore generale del Cagliari di mister Allegri, ha ripercorso la carriera del tecnico toscano proprio dall'avventura in Sardegna. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Tuttosport: "Mi fece subito una grandissima impressione. Ma è stato Cellino a insistere, nel 2008 voleva soltanto lui: Allegri era stata la sua mezzala qualche anno prima a Cagliari e ha spinto tantissimo per il ritorno. Lui ci ha dato subito la disponibilità, ma il Sassuolo voleva esercitare l’opzione di rinnovo del contratto. Non è stato facile trattare con Giovanni Rossi, ma l’intelligenza di Max gli permise di ottenere ciò che voleva".

Sul ritorno allo Stadium: "Sarà emozionato, molto emozionato. Lui è un pragmatico, ma un pochino gli tremeranno le gambe. Sicuramente è rimasto male per come ha lasciato la Juve. Era un uomo di Agnelli e ad un certo punto il rapporto è diventato fortissimo. A Torino, quando è cambiata l’intera dirigenza, non c’era più posto per lui. Adesso farà le fortune del Milan".