Di Marzio e il no di Rangnick: "Il Milan vuole continuare ad avere in Ibrahimovic il suo punto di riferimento principale"

vedi letture

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha spiegato perchè è saltato l'arrivo al Milan di Ralf Rangnick come nuovo direttore tecnico

Intervenuto al podcast "Buongiorno Calciomercato" su Sky Sport Insider, Gialuca Di Marzio ha dato questi aggiornamenti sul Milan che deve ancora scegliere la dirigenza e l'allenatore: "Il Milan non ha ancora scelto chi sarà a figura che farà gli acquisti e le cessioni. Il direttore sportivo ancora non c'è, ci sono diversi nomi come per esempio Ozek, 31enne ex ds del Fenerbahçe e Bayer Leverekusen. E' molto bravo, vedremo se sarà lui il prescelto. Per la panchina piace poi anche un altro tedesco, cioè Matthias Jaissle, allenatore che sta valutando se accettare o meno la proposta del Milan.

Non arriverà invece Ralf Rangnick che non ha accettato la proposta rossonera. Il tedesco aveva chiesto ampia poteri, ma il Milan ha evidentemente deciso di non darglieli. Il Diavolo vuole quindi continuare ad avere in Zlatan Ibrahimovic il suo punto di riferimento principale. Vedremo se la prossima settimana sarà quella decisiva per le decisioni del Milan".