Massa torna ad arbitrare il Milan dopo Milan-Napoli col fuorigioco geografico di Giroud

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ad arbitrare il match fra Verona e Milan, in programma domenica al "Bentegodi", sarà Davide Massa della sezione di Imperia. Il fischietto ligure non dirige una gara con i rossoneri da 10 mesi, quando annullò il pareggio di Kessie al 92esimo di Milan-Napoli per lo strano caso del fuorigioco geografico di Giroud dopo revisione al VAR; la sua carriera con i rossoneri, inoltre, è segnata anche dal rigore concesso al 97esimo alla Juventus allo Stadium nel 2017 per rivedibilissimo fallo di mani di De Sciglio sul cross di Lichsteiner.