Massara: "Muriel lusingato dall'interesse del Milan ma intende rispettare la promessa con la Fiorentina"

L’esperto di mercato di Sky Sport, Dario Massara ha parlato così dell’interesse del Milan per Luis Muriel: “Parliamo di un giocatore che conosciamo molto bene, l’ultima stagione alla Sampdoria gli ha fatto fare il salto di qualità. L’anno scorso al Siviglia è andato bene, quest’anno meno. Ha avuto tanto spazio in Europa League e molto meno in Liga. Ha avuto tanto spazio l’anno scorso e poco quest’anno. La Fiorentina si è mossa in anticipo, il Milan dopo. Il giocatore è lusingato dall’interesse del Milan ma la Fiorentina ha avuto una promessa dal giocatore. Ad oggi con la formula del prestito, la Fiorentina è in vantaggio. Si può riflettere sul discorso Andrè Silva in piedi tra Milan e Siviglia, gli spagnoli potrebbero cederlo al Milan per avere uno sconto sul portoghese ma ora la Fiorentina è in vantaggio”