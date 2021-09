Massaro: "Bella prova oltre il risultato. Maignan tra i migliori, non si è visto il solito Kessie"

"Bella prova, al di là del risultato finale". Inizia così il commento di Daniele Massaro, questa sera opinionista 'Mediaset', di Liverpool-Milan 3-2. "Maignan a parte l'esitazione sul gol del 2-2 è stato uno dei migliori. Poi Tomori, Kjaer... la difesa s'è comportata davvero bene. Forse il centrocampo non ha aiutato molto, Kessiè non mi è sembrato pronto a far partire l'azione e nell'interdizione non è stato il solito Kessiè".