Mastalli: "Debuttare a San Siro con la maglia del Milan un'emozione indescrivibile"

Il centrocampista ex rossonero ed ora capitano della Juve Stabia Alessandro Mastalli si è raccontato a cuore aperto in una lunga intervista sul profilo Instagram del giornalista Nicolò Schira. Ecco le sue parole sul debutto in rossonero: "Debuttare in Serie A con la maglia del Milan e farlo nello stadio più bello d'Italia come San Siro resta una emozione indescrivibile. Ancora oggi mi vengono i brividi se ci ripenso. Ho la pelle d'oca, mi tremavano le gambe nel momento in cui stavo per entrare in campo. C'era Pippo Inzaghi in panchina e a lui mi lega anche il ricordo dell'esordio in A".