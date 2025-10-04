Mastrorilli: "Allegri ha cucito addosso a Pulisic un ruolo che per lui è perfetto"

Avvio di stagione strepitoso per Christian Pulisic, che nel nuovo Milan di Allegri ha messo a segno sei gol e due assist in sette partite. Lo statunitense occupa una posizione particolare nel 3-5-2 di Allegri: su Sky Sport la analizza così Luca Mastrorilli, giornalista e data analyst.

“Allegri gli ha cucito addosso un ruolo che per lui è perfetto. Con Fonseca, che giocava un calcio più posizionale, stava sulla destra. Con Conceiçao, che giocava un calcio un po’ diverso in un Milan che faceva fatica, ha cominciato ad accentrarsi un po’. Con Allegri, senza Leao, col 3-5-2 ed insieme a Gimenez, si è spostato sulla zolla sinistra ma guarda come svaria: tocca palloni anche a destra, arretra, fa tutto”.