Matri: "C'è da stare all'avanguardia. Mi sarebbero piaciuti due stadi per due squadre"

vedi letture

Alessandro Matri, ex attaccante tra le altre del Milan, è stato intercettato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento One Stronger Together. Le sue parole.

Che effetto le fa immaginare San Siro abbattuto?

“Siam nel 2025, credo che le società di calcio debbano avere stadi di proprietà. Ci vuole questo passaggio, è normale che dispiacere. Io lì ho preso tanti fischi e basta (ride, ndr), diciamo che per certi versi mi fa anche piacere. Scherzi a parte, c’è da andare avanti e stare all’avanguardia”

Da sportivo e tifoso, non ti sarebbe piaciuto che a Milano ci fossero due stadi per due squadre?

“Non mi addentrerei in questioni politiche. Se chiedete a me, come parere personale dico di sì. Poi non conosco bene tutti gli elementi, eviterei di entrare troppo sul tema. Ma da spettatore e padre di famiglia dico che uno stadio di proprietà mi piacerebbe”