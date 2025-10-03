Matri è sicuro: "Leao farà bene nel calcio di Allegri: uscirà dalla comfort zone"

In vista del big match di domenica sera, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Milan, la redazione della Gazzetta dello Sport ha deciso di intervistare il doppio ex juventino e milanista Alessandro Matri che, in passato, ha avuto la possibilità di essere allenato da Massimiliano Allegri in diverse occasioni. Ha parlato dei "suoi" Milan-Juve, di qualche giocatore chiave per la supersfida e di cosa si aspetta da questa sfida ad altra quota tra Tudor e Allegri.

Le parole di Matri sull'attacco del Milan oltre Pulisic: "Gimenez è un finalizzatore e in carriera ha mostrato di saper segnare. Magari non ha grandi doti nel legare il gioco e in questo momento forse non è sereno al massimo, ma se gli capita l'occasione giusta... Mi sembra che Allegri abbia fiducia in lui. Cosa può dare Leao? Imprevedibilità e superiorità numerica. Giocando da centravanti, uscirà dalla sua comfort zone a sinistra e nel calcio di Allegri farà bene. Ci vorrà un po' di tempo perchè non ha avuto un infortunio banale"