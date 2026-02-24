Matri: "Nei minuti finali il Milan diventa una squadra frettolosa che perde l'idea per arrivare a fare gol"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma di DAZN "4-3-3", l'ex attaccante di Milan e Juventus, fra le altre, Alessandro Matri, ha parlato di Milan soffermandosi sull'analisi di quello che potrebbe essere il reale problema della formazione di Massimiliano Allegri:

"Il problema del Milan secondo me è che non ha la gestione dei momenti. Nei minuti finali diventa una squadra frettolosa e perde l'idea per arrivare a fare gol. E invece è lì che deve rallentare. Contro il Parma aveva approcciato bene la gara, era in dominio assoluto, non aveva sofferto niente. Col passare del tempo le azioni sono diventate frenetiche, più errori, e poi dopo ti abbassi e concedi. E queste sono le partite che rischi di perdere. Però per me deve gestire al meglio queste partite qua. Deve calmarsi e gestire meglio mentalmente le partite".