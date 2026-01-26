Mauro: "Il Milan di Allegri è una squadra difficile a cui fare gol, anche perchè ha un mostro tra i pali"

Presente negli studi di Pressing dopo Roma-Milan, Massimo Mauro ha commentato così il pareggio tra giallorossi e rossoneri: "La Roma meritava tanto, ma se non segna... Il Milan di Allegri è una squadra difficile a cui fare gol, anche perchè ha un mostro tra i pali. Però la Roma doveva fare più gol". L'ex giocatore ha poi detto la sua sulla posizione in campo di Rafae Leao: "Leao centravanti? Qualche volta ha giocato bene anche in quel ruolo, ma io continuo a pensare che Leao non è un centravanti. Con Leao lì la squadra non gioca bene. In mezzo fa fatica, lui deve stare sull'esterno e tutto il campo per esprimersi. Per me per il Milan è meglio giocare con un centravanti come Fullkrug e Leao largo".

Questo il tabellino di Roma-Milan 1-1, match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A Enilive.

ROMA-MILAN 1-1

Marcatori: 62' De Winter (M), 74' Pellegrini su rigore (R)

LE FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone (58' Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala (68' Pellegrini), Soulé (85' Venturino); Malen (68' Vaz). A disposizione: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46' st Athekame), Ricci (78' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (68' Pulisic), Leao (68' Fullkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como

Ammoniti: 50' Rabiot (M), 55' Athekame (M), 70' Modric (M), 74' Maignan (M)

Recupero: 1' 1T, 4' 2T