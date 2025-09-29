Mauro: "Milan-Napoli 2-1? E' una vittoria nata dal gioco"

Massimo Mauro, ex giocatore, ha commentato così il rendimento di Modric e la vittoria del Milan contro il Napoli ai microfoni di Pressing:

Sul rendimento di Luka Modric: "Allegri gli ha preparato la tavola come si deve. Modric ha accanto quattro centrocampisti che gli permettono di giocare con tranquilltà e di pensare senza fretta. Se ha la possibilità di pensare è il migliore di tutti".

Su Milan-Napoli 2-1: "E' una vittoria nata dal gioco. Undici contro undici il Milan ha strameritato di essere in vantaggio. La mano dell'allenatore si vede e ha funzionato. Si parla tanto di famiglia al Milan, mi sembra tutto diverso dal Milan dell'anno scorso".

