Mauro: "Origi mi piace molto. Ha qualità straordinarie e sarà bello vederlo in Italia"

L'ex calciatore e opinionista Massimo Mauro ha detto la sua su Divock Origi, futuro attaccante del Milan, in un'intervista uscita sulla Gazzetta dello Sport questa mattina. Mauro si è espresso così: "Origi a me piace molto, mi ricorda Abraham della Roma: negli ultimi anni non ha fatto il titolare per cui non arriva con uno score importante, però ha qualità straordinarie. Sarà bello vederlo in Italia, dove la componente tattica è molto importante. Però credo servirà ancora qualcosa: solo lui con Giroud, con Ibrahimovic che è un jolly, non basta".