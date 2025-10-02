Maxi striscioni in Galatasaray-Liverpool: tifosi in campo per la Palestina

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Tifosi in campo per la Palestina: non e' la prima volta, ma quel che e' successo ieri a Istanbul durante Galatasaray-Liverpool, partita di Champions, ha un rilievo particolare. Sono infatti stati numerosi, molto ampi, e soprattutto esposti per quasi tutta la partita e visibili in tv i numerosi striscioni pro Palestina mostrati dai tifosi turchi. Ora, sottolineano i media internazionali, si attendono eventuali decisioni disciplinari Uefa: la confederazione europea del calcio, divisa sulla richiesta di escludere la federcalcio israeliana dalle competizioni, non consente infatti l'esposizione di messaggi a scopo politico o offensivi, ma in casi precedenti - come il mega striscione dei tifosi PSG prima della partita contro l'Atletico Madrid, nella Champions 2024-'25 - non sanziono' il club parigino ritenendo che i messaggi non avessero intento offensivo. In uno stadio tutto esaurito i tifosi turchi hanno esposto nella loro curva prima e durante la partita lunghissime scritte: "Genocidio palestinese", e poi "Lasciate vivere i bambini di Gaza", "Palestina libera" e "Se Gerusalemme non è libera, il mondo è prigioniero".

Gli striscioni sono rimasti visibili per tutta la partita, anche perche' la maggiorparte erano esposti dietro la porta e dunque visibili ad ogni azione. E' tuttavia consuetudine Uefa non mostrare immagini come le invasioni di campo o messaggi politici. (ANSA).