Mediaset - Milan, se Pioli va via la prima soluzione è Gallardo

Considerato l'ottimo rendimento che sta avendo il Milan in questa seconda parte di stagione fra Serie A ed Europa League, l'addio di Stefano Pioli non è poi più così scontato come qualche mese fa. A confermare questo le recenti dichiarazioni del presidente del Milan Paolo Scaroni, il quale ai microfoni di Sky Sport prima della partita di sabato scorso contro la Fiorentina si espresse così in merito alla permamenza dell'allenatore emiliano: "Ho sempre detto che Pioli resta, perché a me piacciono gli allenatori che vincono e, siccome stiamo facendo bene, mi piace Pioli. A parte che è una persona fantastica, siamo tutti affezionati a lui e lui è affezionato a noi".

Nonostante questo, comunque, per SportMediaset il futuro di Stefano Pioli in rossonero potrebbe essere comunque in discussione per l'interesse di diverse squadre, Napoli su tutte, considerato l'importante valzer di panchine che avverrà in Serie A nella prossima estate. Qualora questo addio dovesse concretizzarsi, stando sempre ai colleghi di Mediaset, il Milan potrebbe seriamente valutare la possibilità di portare in panchina Marcelo Gallardo, ex allenatore del River Plate oggi alla guida in Arabia Saudita dell'Al-Ittihad di Benzema.